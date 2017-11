ENTELLA: ESONERATO CASTORINA

5 novembre 2017

Gianpaolo Castorina non è più l'allenatore della Virtus Entella. Lo comunica in una nota il club ligure. "Resta un grande rammarico - spiega il presidente Antonio Gozzi - per la stima nei confronti dell'uomo e l'apprezzamento per il professionista capace di portare in alto, in questi anni, il nome del nostro club e valorizzare tanti giovani. Castorina ha dimostrato competenza, impegno, senso di appartenenza, passione, sposando e affermando i valori dell'Entella. Purtroppo nella sua prima esperienza, in un campionato impegnativo e spietato come la serie B, i risultati non sono stati favorevoli". "È stata una decisione difficile e sofferta - aggiunge il patron - pur nella convinzione che i sentimenti personali resteranno vivi e forti nel tempo. L'Entella, se lui lo vorrà, rimarrà la sua casa".