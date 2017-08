EMRE MOR, VISITE MEDICHE COL CELTA

29 agosto 2017

Finisce un'altra delle telenovele di mercato dell'estate. Per settimane vicinissimo a squadre italiane, Inter su tutte, Emre Mor lascia il Borussia Dortmund per volare nella Liga. Il giovane talento turco è sbarcato a Vigo, dove in mattinata sosterrà le visite mediche con il Celta. Tutto fatto per il suo trasferimento a titolo definitivo sulla base di 13 milioni di euro.