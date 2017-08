EMRE MOR, L'AGENTE: "GIOCHERA' IN ITALIA. ROMA O NAPOLI"

3 agosto 2017

Dopo essere stato accostato alla Fiorentina, Emre Mor è pronto sì a sbarcare in Italia ma non per finire in Viola: "Emre andrà in Italia. Ci siamo incontrati con Napoli e Roma e nei prossimi due giorni tutto sarà più chiaro. Si trasferirà in uno di questi due club" ha detto l'agente dell'attaccante del Borussia Dortmund al sito turco Ajansspor.