EMRE CAN: "NON HO FIRMATO CON LA JUVE"

16 gennaio 2018

Emre Can e il suo rinnovo con il Liverpool, con la Juve pronta a metterlo sotto contratto da giugno. Per la prima volta il calciatore tedesco esce allo scoperto sull'argomento, in un'intervista a Sky Sports. "Il mio agente si prende cura di ciò che accadrà la prossima estate, ma io fino a quel momento sono qui e non ho ancora firmato niente con la Juventus né con altri club. Sto parlando con tutti, ovviamente anche con il Liverpool. Perché no? È un club fantastico e ho ancora un contratto qui. Adesso mi concentro solo sul campo e l'unica cosa certa è che darò sempre tutto per questa maglia".