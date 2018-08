EMPOLI, VISITE MEDICHE PER UCAN

17/08/2018

Salih Ucan è pronto per la nuova avventura in Italia. Dopo la breve parentesi con la Roma, il centrocampista turco sa sostenendo le viste mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà all'Empoli. Il classe '94, la scorsa stagione girato in prestito al Sion, arriva dal Fenerbahce.