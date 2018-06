EMPOLI, NUOVO TENTATIVO DEL GALATASARAY PER BENNACER

16/06/2018

Il Galatasaray non molla la pista per Ismael Bennacer e cerca un ulteriore affondo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport sul centrocampista dell’Empoli le sirene turche sarebbero sempre più forti e un’offerta da 4.5 milioni di euro per il cartellino del giocatore sarebbe pronta a partire. I toscani però la rispediranno al mittente continuando a considerare il talento franco-algerino incedibile.