EMPOLI, L'INTER SI RIPRENDE DIMARCO

6 aprile 2017

Secondo TuttoMercatoWeb, in estate l'Inter riporterà a Milano Federico Dimarco, terzino classe 1997 in prestito (con diritto di riscatto e controriscatto) all'Empoli dove sta facendo esperienza alla sua prima stagione in Serie A. La società nerazzurra sarebbe dunque intenzionata a riprendersi il giovane difensore per poi valutarlo ed eventualmente rinnovare il contratto in scadenza nel 2018.