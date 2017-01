EMPOLI, GRASSI A UN PASSO

17 gennaio 2017

La trattativa che poterà Grassi all'Empoli avrebbe subito un'accelerazione nelle ultime ore. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli in prestito all'Atalanta, sarebbe a un passo dal trasferirsi in Toscana. Il giovane, fa notare il sito del quotidiano, non era tra i titolari contro la Lazio. Il suo passaggio all'Empoli pare quindi imminente.