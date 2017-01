EMPOLI, CORSI: "HO CHIESTO EL KADDOURI AL NAPOLI"

25 gennaio 2017

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha confermato a Radio CRC di aver richiesto El Kaddouri. "Abbiamo mostrato interesse al Napoli e al giocatore, poi dipende molto da loro. Non so cosa prevedere", ha detto il numero uno dei toscani, smentendo però di aver avanzato un'offerta. "Più che altro ho manifestato interesse, col dovuto rispetto per il Napoli perché c'è una situazione particolare". Corsi ha confermato anche il giocatore piace, ma è un'opzione presa in considerazione solo per gennaio: "Non lo prenderemmo da svincolato a giugno - ha detto - potrebbe darci una spinta in questa fase. Siamo disponibili e in attesa degli eventi, senza fare mosse antipatiche. Vogliamo che tutte le parti siano contente, altrimenti restiamo così e si azzera tutto".