EMPOLI,CORSI: "FIDUCIA IN MARTUSCIELLO"

7 marzo 2017

In un'intervista a "La Nazione", Fabrizio Corsi ribadisce la sua fiducia nell'allenatore Martusciello. " Voi leggete i social, che sono uno strumento incisivo per capire gli umori del pubblico. Ma io preferisco guardare il lavoro sul campo e prendo gli aspetti positivi - ha spiegato il presidente dell'Empoli -. Abbiamo una difesa con numeri all’altezza di squadre di medio alta classifica con giocatori che invece sono da Empoli. I meriti ci sono, abbiamo fiducia in Giovanni".