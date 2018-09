ELCHE, NACHO GIL IN PRESTITO DAL VALENCIA

10/09/2018

Con un comunicato ufficiale, il Valencia ha annunciato la cessione in prestito di Nacho Gil all'Elche. L'ala 23enne, girato già l'anno scorso al Las Palmas, non potrà scendere in campo con i biancoverdi, ma gli è stato dato il permesso di allenarsi con i nuovi compagni di squadra.