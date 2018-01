EL MUNDO: RONALDO "RINNOVO? PEREZ MI DICE SEMPRE DOMANI"

16 gennaio 2018

"Mi dice sempre domani, domani". La saga di Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'El Mundo', sarebbero queste le parole che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, sarebbe solito ripetere al cinque volte Pallone D'Oro, in relazione alle continue richieste di rinnovo e adeguamento contrattuale. Il portoghese starebbe perdendo la pazienza e il quotidiano riporta ulteriori indiscrezioni, provenienti da fonti vicine al giocatore. "Non e' tuttavia una questione di denaro, ma di status", avrebbe detto la stella del Real. Secondo El Mundo, la richiesta di Ronaldo sarebbe 40 milioni di euro netti a stagione, poiche' "sarebbe l'ingaggio adeguato considerandosi il miglior giocatore al mondo". Le medesime fonti vicine al portoghese ritengono "ingiusta questa situazione, poiche' CR7 non si sente valorizzato e apprezzato".