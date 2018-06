EGITTO-COLOMBIA, PARATICI VISIONA ARIAS

1 giugno 2018

Anche il ds della Juve Paratici sugli spalti dell'Atleti Azzurri d'Italia per Egitto-Colombia, amichevole pre-Mondiale. Sotto osservazione Santiago Arias, terzino destro colombiano. Il 26enne è sotto contratto con il Psv e l'interesse della Juve nei suoi confronti ve lo avevamo riportato già lo scorso gennaio. Per il ds bianconero un'ottima occasione per visionare nuovamente il giocatore, scelto per essere il nuovo Lichtsteiner.