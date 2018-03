E' ufficiale il divorzio tra Sabatini e Suning, il dt saluta anche l'Inter

28 marzo 2018

Un rapporto durato meno di un anno e logoratosi non tanto nelle ristrettezze imposte dal Fair Play Finanziario quanto minato da un feeling operativo mai veramente nato tra Sabatini e Suning. Abituato a muoversi in piena autonomia e con assoluta rapidità di escuzione (così come deve fare chi, come l'ex dt di Inter e Jiangsu, opera senza portafoglio o con ridottissima possibilità di spesa), Sabatini si è dovuto via via scontrare invece con un catena decisionale troppo lenta, complessa e contraddittoria che ha progressivamente fiaccato la sua fiducia e compromesso il suo lavoro.



Arrivato per costruire una squadra (limitiamoci all'Inter, lasciamo da parte lo Jiangsu) attrezzata per tornare in Champions e capace di lottare per lo scudetto, Sabatini ha dapprima passato un'estate a ridimensionare via via pretese e obiettivi e poi ancora una sessione di mercato invernale in cui si è visto clamorosamente bocciare - fra le altre - due operazioni perfettamente orchestrate come quelle riguardanti Ramires e Pastore.



Segnali, uniti ad altre incomprensioni operative, che hanno così portato alla rottura, o meglio, a questa separazione consensuale ma obbligata, e soprattutto non più rimandabile. Non più rimandabile anche dopo le voci che erano iniziate a circolare circa i presunti dubbi di Suning in merito al rinnovo del contratto dello stesso Sabatini in scadenza a dicembre. Un ribaltamento della situazione, un'inversione logica certamente non gradita dall'interessato che, in linea con il suo carattere, non ha perso tempo e agito senza tentennamenti.