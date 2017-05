DZEMAILI SALUTA: "GRAZIE BOLOGNA"

7 maggio 2017

Dopo la gara con l'Empoli, Blerim Dzemaili ha voluto salutare società e tifosi attraverso delle dichiarazioni pubblicate sul sito ufficiale del club. "Per me sta per iniziare una nuova avventura - ha spiegato il centrocampista svizzero - Io sono molto contento di aver vissuto un anno speciale a Bologna, mi sono sentito veramente in famiglia come solo a Napoli mi era capitato in passato. Devo ringraziarvi tutti, città, tifosi, staff tecnico, compagni e tutto il Bologna per quanto mi avete dato. La scelta di andare in Canada è stata mia. Ne avevo parlato insieme al Presidente, ed è una scelta di vita per me, sono veramente contento. Sarà un nuovo inizio in un calcio diverso col quale voglio misurarmi, e magari nel tempo portare gli Impact a vincere la MLS. L'accordo, fin dall'inizio, era di scegliere strada facendo quando trasferirmi a Montreal".