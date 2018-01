DZEKO, NO COMMENT DI CONTE: "IRRISPETTOSO PARLARNE"

19 gennaio 2018

"Dzeko? Non è corretto parlare di giocatori di altre squadre". Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brighton, il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha dribblato le voci di mercato che parlerebbero di un interessamento dei Blues per il centravanti della Roma. "È irrispettoso sia nei loro confronti che nei confronti dei miei giocatori. C'è un mercato aperto e se dovesse succedere qualcosa sarete i primi a saperlo", ha spiegato. Nessuna rivelazione anche sugli altri nomi accostati al club di Stamford Bridge, come Peter Crouch o Andy Carroll: "Posso parlare di Morata o Batshuayi. Sono felice di lavorare con loro e di aiutarli a migliorare". "Penso - ha aggiunto l'ex ct azzurro - di essere stato molto chiaro in passato quando il club ha chiesto la mia opinione sul mercato e sulla nostra situazione, sul modo in cui possiamo migliorare. Allo stesso tempo, la decisione finale viene presa dalla società. Questa è la verità. Se la dirigenza vuole aiutarci bene altrimenti andremo avanti così. Io comunque sono tranquillo".