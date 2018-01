DZEKO-EMERSON, LA ROMA VUOLE 65 MLN

21 gennaio 2018

Ultime notizie dall'Inghilterra sulla trattativa tra la Roma e il Chelsea per Dzeko ed Emerson. Stando al Guardian, i Blues avrebbero messo sul piatto 50 milioni di euro per entrambi i giallorossi. Offerta per ora respinta al mittente da Monchi, che per l'attaccante e l'esterno ha chiesto invece 65 milioni di euro. Cifra considerata troppo elevata dal Chelsea, che però resta fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo.