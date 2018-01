DZEKO-CHELSEA NON SI FA. STOP ALLA TRATTATIVA

29 gennaio 2018

Ultime da casa-Roma e dal fronte Dzeko. Da quanto risulta, la trattativa tra l'agente dell'attaccante e il club londinese ha subito una brusca frenata (c'è chi parla di stop definitivo) a causa delle pretese eccessive di Dzeko in materia di contratto e di ingaggio. E forse anche per le strette necessità della Roma di non privarsi del suo uomo-gol. Tant'è. A due giorni dalla chiusura del mercato, questo stop potrebbe davvero essere definitivo.