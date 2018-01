DZEKO-CHELSEA, CONTE: "CI PENSA LA SOCIETÀ"

25 gennaio 2018

Edin Dzeko corre verso il Chelsea, ma il tecnico dei blues Conte non si sbilancia. Ai microfoni di Fox Sports dopo la sconfitta e l'eliminazione in Coppa di Lega contro l'Arsenal ha spiegato: "Di mercato non voglio parlare e neanche di altri calciatori perchè il mercato lo fa la società. Quindi la società prende le sue decisioni e fa quello che ritiene più opportuno".