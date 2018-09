DYBALA, ATLETICO E UNITED ALLA FINESTRA

15/09/2018

La situazione di Dybala alla Juve lascia qualche dubbio sul suo futuro in bianconero. Se a gennaio non dovesse aver trovato spazio nello scacchiere di Allegri, la Joya bianconera potrebbe decidere di cambiare aria. Sulle sue tracce, stando a Tuttosport, ci sarebbero Atletico Madrid e Manchester United, pronti ad approfittare di un'eventuale cambio di scenario in casa Juve sul mercato.