DYBALA, AS: "SEGNALI AL REAL"

6 marzo 2017

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus sembra sempre più vicino, ma la situazione dell'argentino tiene banco in Spagna. Secondo As, la Joya bianconera starebbe temporeggiando con i bianconeri, lanciando piccoli segnali al Real utilizzando i suoi profili social (come la pubblicazione su Instagram di Cristiano Ronaldo).