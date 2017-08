DYBALA: "AL POSTO DI NEYMAR? JUVE COME IL BARCELLONA"

17 agosto 2017

Paulo Dybala è tornato sulle voci che lo avrebbero voluto al Barcellona al posto di Neymar. "Io so che le voci di mercato sono solo parole, ma come lo spiego alla mia famiglia? Ai miei amici di Cordoba? Loro leggono i giornali, sentono le notizie in televisione e pensano che sia tutto vero, che da un giorno all'altro io possa andare al Real Madrid o al Barcellona. Mi chiedono se vado, se resto, se prenderò il posto di Neymar. E' difficile spiegare queste cose. La Juventus è un grandissimo club, al livello del Barça", ha detto al NY Times.