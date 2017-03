DUELLO INTER-JUVE PER SANCHEZ

7 marzo 2017

Come riporta Tuttosport, Juventus ed Inter si sfidano sul mercato per riportare in Italia Alexis Sanchez. Il cileno ha già fatto sapere all'Arsenal di voler partire e le due società hanno già preso informazioni con il procuratore dell'attaccante. Per il momento la Juventus è in vantaggio ma non sono esclusi ribaltamenti di fronte.