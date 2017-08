DS SIVIGLIA: "BACCA DIFFICILE, NON IMPOSSIBILE"

3 agosto 2017

Piccola apertura del Siviglia a un possibile ritorno di Carlos Bacca. Il ds Oscar Arias ha infatti spiegato: "Prendiamo sempre in considerazione la possibilità di prendere buoni giocatori. Non voglio entrare nello specifico del caso di Carlos Bacca, siamo consapevoli che sia complicato e difficile prenderlo, ma il Siviglia non scarta mai niente a prescindere".