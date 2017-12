DS SASSUOLO: "SOSTITUTO DI CANNAVARO? VALUTEREMO"

28 dicembre 2017

Nella conferenza di addio al calcio di Paolo Cannavaro, il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della possibilità di sostituire il difensore. "Non è semplice, abbiamo testato Goldaniga che si è espresso subito ad alti livelli. Ora faremo valutazioni con il mister, lui ha potuto farlo da vicino per capire in che modo bisogna intervenire. Non è solo la sostituzione di Cannavaro, ma anche l'inserimento di altri giocatori. Dalla prossima settimana, dalla gara contro il Genoa, ci troveremo e faremo il punto della situazione".