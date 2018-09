DS SAMP: "RINNOVO PRAET? FAREMO DI TUTTO"

08/09/2018

Carlo Osti non vuole rinunciare a Dennis Praet. Il direttore sportivo della Sampdoria ha parlato del talento belga a margine dell'amichevole con lo Spezia: "Lui ha un contratto con noi fino al 2020, è un giocatore importante per noi e faremo sicuramente di tutto per prolungarlo. Ci sarà tempo per confrontarci", ha detto a fine partita.