DS LIPSIA: "NESSUNA OFFERTA DEL BAYERN PER WERNER"

30 ottobre 2017

Dopo la partita di campionato tra Bayern Monaco e Lipsia c'è stata la cena di cortesia tra i dirigenti delle due squadre, ma in Germania sono subito circolate le voci di un interessamento dei bavaresi per Timo Werner. Ma Oliver Mintzlaff, direttore sportivo del club di proprietà Red Bull, ha smentito tutto alla ZDF: "Abbiamo cenato con Rummenigge e Hoeness e abbiamo parlato di diverse cose, ma non di Werner. Non c'è stata nessuna offerta, né una richiesta di informazioni. Comunque, se il Bayern ne formulasse una, risponderemmo tranquillamente. Così come se Timo accettasse e se andasse, saremmo felici di aver fatto questo cammino con lui".