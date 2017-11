DS CHIEVO: "MILIK? NON MI ESPRIMO"

31 ottobre 2017

Il direttore sportivo del Chievo, Giancarlo Romairone, ha parlato a Radio Crc di Milik e Inglese: "Milik al Chievo? Preferisco non esprimermi, devo pensare alle dinamiche della società evitando di fare voli pindarici. Il presidente Campedelli da sempre predica un basso profilo. I rapporti tra le società ci sono e potremmo trovare la soluzione migliore. L'idea di fondo era quella di far emergere Inglese per poi darlo al Napoli pronto. Poi, gli eventi porteranno delle evoluzioni, poi le persone coinvolte sapranno adattarsi alla situazione".