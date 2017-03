DROGBA: TRIENNALE COI PHOENIX RISING

28 marzo 2017

Didier Drogba resta in Nordamerica. Dopo aver rifiutato offerte dalla Cina e dal Corinthians, l'attaccante ivoriano - come riporta MLSsocceritalia.com - ha trovato l'accordo coi Phoenix Rising, club di USL americana. Triennale per lui, con la possibilità di diventare ds dopo una stagione.