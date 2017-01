DROGBA: IL CORINTHIANS VUOLE L'ATTACCANTE

23 gennaio 2017

Didier Drogba potrebbe passare al Corinthians. L'ex attacante del Chelsea, infatti, piace alla squadra brasiliana che ora pare essere passata in vantaggio rispetto alla concorrenza. Sembrava fatta per il South Melbourne, ma alla fine l'affare si è bloccato. Per questo ora i brasiliani sono tornati prepotentemente sul giocatore. Lo riporta goal.com.