DROGBA: "HO RIFIUTATO IL CORINTHIANS"

1 febbraio 2017

Didier Drogba ha svelato di aver rifiutato il trasferimento al Corinthians. "E' vero, ci sono state molte voci riguardo ad un mio possibile arrivo in Brasile - ha spiegato l'ex bomber del Chelsea -. Ma parlando col presidente Roberto de Andrade ho spiegato le mie ragioni. pur essendo molto onorato, ho ritenuto non fosse questa la soluzione migliore per me in questo momento".