DROGBA AL PHOENIX RISING FC

13 aprile 2017

Niente ritiro per Didier Drogba. A 39 anni il fortissimo attaccante ivoriano ha ufficializzato la sua nuova avventura: indosserà la maglia del Phoenix Rising FC, club che milita in Uls, la seconda serie del calcio statunitense. L'ex Chelsea ha anche annunciato che è diventato pure azionista della squadra: "Sono molto felice. L'obiettivo è quello di portare al più presto il club in Mls". Mls dove Drogba ha militato con la maglia del Montreal Impact negli ultimi due anni.