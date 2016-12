DRAXLER VA AL PSG

21 dicembre 2016

La partita contro il Borussia Moenchengladbach potrebbe essere l'ultima giocata da Julian Draxler con la maglia del Wolfsburg: il trequartista tedesco a gennaio potrebbe infatti trasferirsi al Paris Saint-Germain. E' quanto rivela il quotidiano francese L'Equipe, secondo cui Draxler e il club parigino hanno già trovato un accordo per quanto riguarda l'ingaggio. Non è invece ancora conclusa la trattativa fra i due club, con il Wolfsburg che valuta l'attaccante non meno di 30 milioni di euro. Inseguito per diverso tempo dalla Juve, Draxler era finito fuori rosa nel Wolfsburg ma poi è stato reintegrato. L'ex giocatore dello Schalke è sotto contratto con il Wolfsburg fino al 2020.