DORTMUND: "PER AUBAMEYANG SERVONO PIU' DI 100 MLN"

6 agosto 2017

Hans-Joachim Watzke, ad del Borussia Dortmund, avvisa le pretendenti a Dembelé e Aubameyang. Il club giallonero ha infatti chiarito ai microfoni di Eurosport: "Cento milioni dal Barcellona per Dembelé? Per la società quella somma è troppo bassa, stesso discorso anche per Aubayemang".