DORTMUND: "EMRE MOR, TRATTATIVA IN CORSO"

9 agosto 2017

Come specificato da un tweet ufficiale, il Borussia Dortmund ha spiegato che Emre Mor non ha preso parte agli allenamenti e alla seduta fotografica della squadra perché impegnato a finalizzare la trattativa per il suo trasferimento all'Inter. L'entourage del calciatore turco è atteso giovedì a Milano per concludere l'affare.