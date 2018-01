DORTMUND, AUBAMEYANG HA CHIESTO UFFICIALMENTE LA CESSIONE

16 gennaio 2018

Non c'è pace in casa Dortmund per la questione Pierre-Emerick Aubameyang. Domenica il giocatore è stato messo fuori squadra dopo che non si era presentato sabato alla riunione tattica in preparazione del match col Wolfsburg. Durissime le parole del ds Zorc: "Ha oltrepassato ogni limite, non può comportarsi così. Non so cosa gli stia passando per la testa, ma non possiamo più tollerare i suoi atteggiamenti". La Bild riporta che il giocatore ha chiesto ufficialmente al club di essere ceduto. L'Arsenal resta alla finestra, ma per completare il trasferimento servono 60 milioni di euro. Si attendono sviluppi.