DORTMUND: "NESSUN ACCORDO COL BARCELLONA PER DEMBÉLÉ"

10 agosto 2017

Dembélé non si trova, ma il Borussia Dortmund tiene il punto e non cede alle lusinghe del Barcellona. Questa la nota del club: "Non è stato raggiunto alcun accordo col Barcellona per Ousmane Dembélé. L'affare difficilmente si concretizzerà. Abbiamo ricevuto un'offerta che non combacia con le straordinarie qualità calcistiche del calciatore e con il valore che il club gli attribuisce".