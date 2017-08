DORTMUND: "DEMBÉLÉ? IL BARCELLONA SA COSA SERVE"

20 agosto 2017

"L'operazione dell'eventuale trasferimento di Dembélé è molto semplice, e in qualche modo lo faremo sapere ai nostri amici catalani. Se accettano, bene, altrimenti lascino perdere". Con questa battuta il direttore generale del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, spiega alla Bild la situazione di una trattativa di mercato che in Spagna e Germania continua a far discutere molto. Il Barcellona era arrivato ad offrire cento milioni di euro al Borussia, che ha replicato facendo presente di volerne 150.