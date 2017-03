DOPO MAXWELL IL PSG PENSA A GHOULAM

4 marzo 2017

In estate è probabile che arriverà l'addio tra il Paris St. Germain e Maxwell: il futuro dell'ex interista è ancora incerto ma intanto il club transalpino sta studiando i possibili sostituti per la fascia sinistra tra i quali spunta, su tutti, il nome di Faouzi Ghoulam. Secondo i media francesi, il Psg sarebbe pronto a fare un'offerta importante al Napoli per provare a portare in Ligue 1 il terzino algerino classe 1991.