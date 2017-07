Dopo Ibra e Pogba, Raiola porta Verratti allo United

23 luglio 2017

Occhio al procuratore, al suo nuovo procuratore: Mino Raiola. Basta poco per dedurre certe tentazioni di mercato, certe occasioni; basta poco (Raiola, appunto) perché Marco Verratti stia diventando l'oggetto del desiderio del Manchester United e di José Mourinho. Lo scrive oggi il Mirror.



"Mou ha messo gli occhi su Verratti". E' la sintesi. I Red Devils avrebbero presentato un'offerta di 60 milioni di sterline (78 mln di euro) al Psg, disposto ad aprire una trattativa solo se nell'operazione venisse inserito Martial, il giovane esterno offensivo francese che piace anche all'Inter (anche in questo caso come eventuale contropartita nell'affare Perisic). A condurre la trattativa, scrive il tabloid, è il vicepresidente esecutivo dello United, Ed Woodward, che sta proseguendo nei colloqui con la dirigenza parigina.



A favore del club britannico può giocare il fatto che il nuovo procuratore dell'azzurro è Mino Raiola. E qui torniamo al punto di partenza, alla prevedibile e quasi scontata nuova realtà che riguarda il talento azzurro. Visto che Raiola con lo United ha negoziato altri ricchissimi trasferimenti: la scorsa stagione Pogba, Ibrahimovic e sempre nel 2016 Mkhitaryan).