DONNARUMMA: RAIOLA "CRITICARLO? SE VOGLIONO VADA VIA..."

31 gennaio 2017

"Critiche a Donnarumma? C'è qualcuno che può criticarlo? Prendiamo atto, se poi vogliono che vada via ce lo dicano". Lo ha detto l'agente del portiere del Milan, Mino Raiola, in esclusiva a Premium Sport. "E' la perfezione, come si fa a criticarlo, è un ragazzo umile, sta dando tutto - ha proseguito - Il suo futuro? Credo sia doveroso sapere per un giocatore così che società ci sarà, l'ho detto a Galliani. Quanto vale? Per me un Modigliani".