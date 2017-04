DONNARUMMA OFFERTO ALL'INTER

29 aprile 2017

Mino Raiola ha offerto Gigio Donnarumma all'Inter. La clamorosa indiscrezione è riportata dal Corriere dello Sport e apre nuovi scenari per il futuro del giovane portiere del Milan. Il procuratore avrebbe contattato i nerazzurri proponendogli il cartellino del classe 1999 a costo zero nel 2018. La risposta di Ausilio e del club è stata naturalmente positiva: "Parliamone". I rossoneri, invece, sono al lavoro per rinnovargli il contratto.