DONNARUMMA, NEI PROSSIMI GIORNI INCONTRO MILAN-RAIOLA

24 aprile 2017

Mino Raiola è a Milano: il procuratore è stato avvistato nella zona di via Montenapoleone ma l'incontro con il Milan per parlare del futuro di Gianluigi Donnarumma avverrà solo nei prossimi giorni. Raiola, infatti, è di passaggio in città e presto si sposterà a Manchester per incontrare un altro suo illustre assistito, Zlatan Ibrahimovic. L'incontro con la dirigenza rossonera è previsto nel fine settimana o al massimo all'inizio della successiva per iniziare a discutere il rinnovo del giovane portiere.