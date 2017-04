DONNARUMMA-MILAN, RAIOLA CHIEDE RINFORZI

25 aprile 2017

Il rinnovo tra Gigio Donnarumma e il Milan può aspettare. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'agente del portiere 18enne vorrebbe aspettare per capire le ambizioni rossonere. Raiola chiede al nuovo club rinforzi per costruire una squadra competitiva. La società rossonera, da parte sua, conta sulla volontà del giocatore a cui verrebbero offerti 3,2 milioni di ingaggio e la fascia da capitano. Nel caso in cui Gigio dovesse partire, più che la Juve, sembrerebbero essere in pole diversi club stranieri: City, United e Real Madrid.