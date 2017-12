DODÒ ALLA SAMP FINO A GIUGNO

23 dicembre 2017

L’avventura di Dodò alla Sampdoria è oramai ai titoli di coda. L’esterno non fa parte del progetto, ma potrebbe non cambiare casacca nella prossima finestra di mercato: tra pochi mesi acquisirà la cittadinanza italiana e resta forte la volontà di proseguire a Genova ancora per qualche mese prima di cambiare campionato. Per Dodò si era fatta sotto la Spal – riporta Il Secolo XIX - ma a dire di no alla trattativa è stato lo stesso giocatore che potrebbe ricominciare dal Brasile con le maglie di Botafogo o Corinthias dopo giugno.