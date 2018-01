DINAMO MOSCA: LICENZIATO POGREBNYAK

26 gennaio 2018

La trasferta all'Allianz Stadium per vedere la Juventus è costata caro a Pavel Pogrebnyak, attaccante della Dinamo Mosca. Il giocatore aveva richiesto un permesso malattia per saltare l'allenamento, invece ha preso un volo per Torino. Riconosciuto dopo uno scatto finito online, è esploso il caso fino al licenziamento.