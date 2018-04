DIFESA LAZIO: BADSTUBER O CALDIROLA

1 aprile 2018

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca la Lazio non ha solo in Holgar Badstuber, difensore dello Stoccarda ed ex-Bayern Monaco, un obiettivo in Bundesliga per la difesa. Anche l'ex-Inter Luca Caldirola, in scadenza il 30 giugno 2019 con il Werder Brema.