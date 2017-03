DIEGO LOPEZ: "SPERO DI RESTARE ALL'ESPANYOL"

8 marzo 2017

Esce allo scoperto Diego Lopez, il portiere dell'Espanyol il cui cartellino è però ancora del Milan: "Spero di poter continuare qui, sono sempre stato ottimista da questo punto di vista e sono convinto di poter fare cose importanti per questo club. Sono stato a Milano nei giorni scorsi, ma l'argomento è in mano ai due club e al mio agente". L'estremo difensore spagnolo, ex Real Madrid, ha vestito la maglia rossonera dal 2014 al 2016 prima di essere spodestato del ruolo di titolare dall'esplosione di Donnarumma.