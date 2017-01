DIEGO LOPEZ AL MILAN: "VOGLIO RESTARE ALL'ESPANYOL"

25 gennaio 2017

Diego Lopez ha spiegato che vuole rimanere all'Espanyol, dove è in prestito dal Milan. "Fino al 30 giugno non mi muoverò dall'Espanyol. Entrambi i club conosco bene la mia preferenza. Non ho avuto alcun contatto con il Milan. Al momento mi dedico unicamente al mio lavoro, al mio allenamento, a giocare dando tutto. Se l'Espanyol dovesse volermi, dovrà fare un passo deciso con il Milan. Qui sono contento e mi sento desiderato. Sono felice che questo club abbia creduto in me in un momento difficile e spero che si possa prolungare il nostro rapporto anche nel prossimo futuro”, ha detto a Mundo Deportivo.