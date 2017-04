DIEGO COSTA VERSO LA CINA

29 aprile 2017

Potrebbe essere slittato solo di qualche mese l'approdo in Cina di Diego Costa. L'attaccante del Chelsea, già vicino all'addio nell'ultima sessione di mercato, come rivelato da alcune foto pubblicate dal 'Sun' ha cenato con il suo procuratore Jorge Mendes in un ristorante italiano a Knightsbridge insieme ad alcuni uomini d'affari.